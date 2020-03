A dél-afrikaiak sztárúszója, Chad Le Clos úgy véli, Szun Jang eltiltásával győzött az igazság és szerinte a riói olimpia 200 gyors számának aranyérmét neki kellene megkapnia.

A háromszoros olimpiai és 11-szeres vb-aranyérmes kínai gyorsúszót pénteken találta bűnösnek doppingvétségben a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) és nyolc évre szóló eltiltással sújtotta.



"Egyáltalán nem lepett meg a döntés. Már 2014-ben két doppingteszten megbukott. Mi mindannyian tudjuk, hogy ő egy piszkos versenyző" - nyilatkozta egy dél-afrikai lapnak Le Clos.



"Nem csupán én vagyok ezzel tisztában, hanem a teljes úszótársadalom, de most végre megbüntették."



A dél-afrikaiak olimpiai bajnoka a 2016-os játékokon úgy lett második 200 gyorson a kínai úszó mögött, hogy sokáig nagy fölénnyel vezetett az egész mezőny előtt, Szun viszont a hajrában simán elúszott mellette.



"Ötvennel a vége előtt még nagy előnnyel voltam az élen, de Szun lehajrázott. Ő volt az egyetlen a mezőnyből, ami sokat elmond. Akkor megdöntöttem az országos csúcsot, az Afrika-csúcsot, de ő úgy ment el mellettem az utolsó 25 méteren, mintha álltam volna." - emlékezett az ezüstérmes.



A 27 éves Le Clos szerint járna neki az arany, ahogy a versenyben mindenkinek egy hellyel előrébb kellene kerülnie. Ugyanakkor azt is megjegyezte, ha így is lesz és végül megkapja az első helyért járó medált, akkor sem lesz már olyan érzés, mintha ott a helyszínen ünnepelhetett volna.



Szun Jangot egy 2018 szeptemberében történt eset miatt büntette meg a CAS. Akkor a kínai úszót otthonában szerették volna ellenőrizni, de utasította segítőit, hogy törjék össze a levett vérmintáit tartalmazó fiolákat, amit ők meg is tettek.



A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a FINA akkor vizsgálta az esetet, és nem büntette meg Szunt, mert állítólag az ellenőrök nem tudták magukat megfelelően igazolni.



Ezt viszont a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) nem fogadta el, a CAS-hoz fordult, a lausanne-i székhelyű bíróság pedig arra a döntésre jutott, hogy a minták megsemmisítése indokolatlan volt, ezért az úszó doppingvétséget követett el.



Szun azért kapott ennyire súlyos büntetést, mert a kínai sportolónak 2014-ben már volt egy három hónapra szóló eltiltása egyéb vétség miatt.

