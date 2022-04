Szilágyi Liliána először 2021 decemberében állt nyilvánosság elé és vallott arról, édesapja testileg, lelkileg és szexuálisan is zaklatta őt. Ezt követően az édesapa, Szilágyi Zoltán és Liliána – az apjával élő – testvére is nyilatkozott, az ügyben pedig a Magyar Úszó Szövetség is vizsgálatot indított. Utóbbi nyomán a MÚSZ nem kívánatos személynek nyilvánította az edzőként is dolgozó Szilágyi Zoltánt. Az ügy kirobbanását követően a kétszeres ifjúsági olimpiai bajnok Liliána sokáig nem szólalt meg, most azonban újból megtörte a csöndet és talán minden eddiginél több konkrétumot árult el.



Szilágyi Liliána ezúttal Kadarkai Endre, Szavakon túl című műsorában adott részletekbe menő interjút, amelyben őszintén mesélt a gyermekkora megrázkódtatásairól, az öngyilkossági kísérletéről és arról is, mire vágyik édesapjával kapcsolatban.

Lilu a beszélgetés elején elárulta, Cseh László uszodai zaklatásokról tett nyilatkozata hatással volt rá is. A bajnok kiállását követően döntött úgy, neki is beszélnie kell a témáról, hogy másokon segíthessen.



Ezt követően a gyermekkoráról mesélt néhány megrázó részletet. Elmondta, hogy édesapja szüleit alig ismerte, ugyanakkor szerinte nekik is szerepük lehetett abban, hogy édesapja bántalmazóvá vált. Liliána kiemelte, nem szeretne édesapja nevében beszélni, ugyanakkor elmesélt egy történetet, mellyel alátámasztotta, nagymamája furcsán viselkedését.



„Az ő nevében én nem szólalhatok fel, mert az az ő élete, és én nem akarom átvenni, meg nem akarok a nevében beszélni, de annyit mondok, hogy a nagyanyámmal van egy elég konkrét élményem.”



„Még viszonylag kicsi voltam, ilyen 5-6 éves és nála aludtam. Lefürdetett, majd bevitt a szobába, és hát így elkezdett nyúlkálni a nemiszervemben. Amikor mondtam neki, hogy ez kényelmetlen, és én ezt nem akarom, akkor azt mondta, hogy de, ez nagyon fontos egy lánynak, hogy minden fürdés után meg legyen nézve ott lenn, és neked ezt apádnak kell csinálnia” – mondta.



Egy újabb példával Liliána azt is szemléltette, egyetlen egyszer érezte úgy, hogy apja lányaként védi őt, méghozzá akkor, amikor egy olyan emberrel találkozott az uszodában, aki több gyermeket is zaklatott korábban.



„Bementünk az uszodába és én előtte voltam, futottam, mert a vízzel kapcsolatban mindig nagyon örömteli gondolataim voltak. És volt egy ember ott, aki beállt az utamba, felkapott és magához szorított. Mire apám beért, addigra már szorított magához és az apám halálra vált arccal nézte és kért vissza engem ettől az illetőtől, aki erre röhögve azt mondta, hogy milyen kár, hogy nem kisfiú.”



„Az apám erre a mondatára kitépett a kezéből és elrohant velem. Leültetett és azt mondta, hogy ehhez az emberhez soha, semmilyen esetben ne menj oda, mert ez az ember egy nagyon rossz ember.”



Liliána hozzátette, az említett ember – aki egyébként az uszodai berkekben egyébként köztiszteletnek örvendett és számos világra szóló eredményt ért el – több személyt is bántalmazott, ugyanakkor kiemelte ez nem az ő ügye, így részletesebben nem szeretne beszélni róla.

Az édesapja általi zaklatásokról elmondta, hogy már egészen kicsi kora óta tartottak a különböző bántalmazások, sokáig azonban mégsem tudtak kilépni ebből az édesanyjával. Elmesélte, hogy mivel édesapja egy idő után nem tudott rá hatni a fizikai bántalmazással, ezért inkább lelkileg próbálta megtörni őt. Elmondása szerint sokszor direkt a szeme láttára verte édesanyját, de olyan is akadt, amikor húgának, Gerdának rontott neki. Akkor Liliána állta a tajtékzó apa útját.









Liliána arra is kitért, mindig az érzelmek embere volt, és abban a pillanatban, amikor a családi nyaraláson megfordult a fejében az öngyilkosság gondolata, azt érezte már semmi nem tud kiváltani belőle érzelmet, ez pedig annyira megijesztette, hogy eltöprengett rajta, szeretett nagyapja, Gyarmati Dezső késével véget vet életének.



Később arról is beszélt bármennyire próbálja függetleníteni magát a negatív mintáktól, sokszor vele is előfordul, hogy nem megfelelő stílusban reagál egy-egy helyzetre. Ekkor a szerettei és a barátai jeleznek neki, és segítenek, hogy megfelelően fejezze ki gondolatait.



Az interjú közepén a legnehezebb téma, a szexuális zaklatás is szóba került. Kadarkai kérdéseire Liliána kérdésekkel felelt.



„Szerinted az, ha mondjuk egy gyermek, hogyha együtt alszik az apjával, és arra kel fel, hogy a hímvesszője megmerevedve nekinyomódik a hátához, és nem érti, hogy mi történik, ez szexuális zaklatás-e?”



„Vagy az, hogy egy gyermeklánynak az első menstruációja után az apja a bugyiját elteszi meg szagolgatja, meg mindenféle dolgokat mond rá?”



„Vagy milyen dobozba tennéd be azt, hogy egy 19 éves lánynak a szeméremdombját simogatná? - sorolta fel a kérdéseket Liliána.



Amikor Kadarkai rákérdezett, hogy ezek megtörténtek-e, azt felelte, nem mondhat konkrétumokat, mert nem szeretne támadhatóvá válni.



Ezt követően arról is beszélt, édesapjával sosem tudta tisztázni a történteket, annak ellenére, hogy ő többször is felkereste őt.



„Odamentem a munkahelyére, vagy odamentem az uszodában hozzá, és amikor meglátott, mindannyiszor elfutott, nem sétált, futott” – mondta, majd hozzátette, nem adja fel, mert szeretne édesapja szemébe nézni.



„A szemébe akarok nézni! Addig nem engedem! A szemébe akarok nézni. Nem kell, hogy beismerjen semmit, csak azt akarom, hogy lássa a szememet ő is” – zárta szavait.



Borítókép: Instagram.com/lilianaszilagyi



Forrás: youtube.com/Szavakon túl