Koronavírus-fertőzése után ismét edzésbe állt, és a decemberi országos bajnokságra készül Milák Kristóf világ- és Európa-bajnok úszó.

Edzője, Selmeci Attila az M1 aktuális csatornának csütörtökön azt mondta, versenyzője szerdán minden kardiológiai eredményt megkapott, ezek egyértelművé tették, hogy visszatérhet az edzésekhez, amit csütörtök reggel meg is tett a balatonfűzfői edzőtáborban.



"Egyelőre csak öt kilométert úszott, fokozatosan emeljük majd az edzések hosszát és intenzitását, mert nem szeretnénk, ha túlhajszolná magát" - fogalmazott a szakember.



Kiemelte, a 200 méteres pillangóúszásban világcsúcstartó Milák jókedvű, örül, hogy ismét úszhat, első céljuk pedig, hogy a december 8. és 12. között Kaposváron sorra kerülő országos bajnokságon minél jobb eredményt érjen el. Az elmúlt hónapokkal kapcsolatban Selmeci kijelentette, március óta "rémálom" az életük, szinte képtelenség igazodni és tervezni úgy, hogy hetente változott minden.



"Elnézve a híreket, most sem tudom, mire számíthatunk, egy azonban biztosnak tűnik: a japánok jövőre megrendezik az olimpiát. Addig van közel nyolc hónapunk, ha Kristófnak nem lesz sérülés vagy bármilyen ok miatt hosszabb kihagyása, optimista vagyok" - tekintett előre az edző, aki szerint hihetetlenül nehéz időszak áll mögötte és a versenyzők mögött is.



A programot illetően megjegyezte, az ob-ig itthon készülnek, januárra és februárra azonban melegégövi edzőtáborok vannak betervezve, amelyekbe reméli, el is tudnak utazni.



"Kristóf is érzi, hogy fogy az idő, egyre nagyobb felelősséggel kell megtenni minden métert az uszodában, mindent alá kell rendelni a jó teljesítménynek. Igyekszem úgy hozzáállni az elmúlt négy héthez, hogy ez a kihagyás most sokkal jobbkor jött, mintha tavasszal kényszerültünk volna rá" - fogalmazott Selmeci Attila, aki tudja, 20 éves tanítványával szemben magasak az elvárások, de azért fognak dolgozni, hogy ezeknek megfeleljenek és aranyéremmel térjenek haza Tokióból.

