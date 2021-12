A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) vizsgálatot indított, mert brit sajtóértesülések szerint állami edzőtáborban tréningezett a kínaiak sztárúszója, Szun Jang, akit doppingvétség miatt nyáron négy év, három hónapos eltiltással sújtottak.

A The Times úgy tudja: Szun nem tartotta be a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) ítéletét, és állami fenntartású medencében edzett.



A WADA jelezte, hogy kivizsgálja az ügyet, és ha a versenyző valóban vétett a szabályok ellen, akkor súlyosbodhat az eltiltása.

A doppingügyben újra eljáró CAS június 22-én négy év, három hónap eltiltást szabott ki Szunra, aki így lemaradt a július 23-án rajtolt tokiói olimpiáról.

A háromszoros olimpiai és 11-szeres világbajnoki aranyérmes gyorsúszó eltiltását tavaly február 28-tól számolják, és elvileg 2024. május 28-án jár le. A 2024-es párizsi olimpia - amikor Szun 32 éves lesz - július 26-án kezdődik, azaz ha megússza a szintidőket - és a mostani tiltott edzés miatt nem súlyosbítanak -, akkor ott már szerepelhet.

Szun doppingügye három évre nyúlik vissza: 2018 szeptemberében szerették volna ellenőrizni, de utasította segítőit, hogy törjék össze a levett vérmintáit tartalmazó fiolákat, amit ők meg is tettek. A vizes sportágakat tömörítő nemzetközi szövetség (FINA) eltiltását akkor azért kerülte el, mert állítólag az ellenőrök nem tudták magukat megfelelően igazolni. A FINA felmentő ítélete után Szun még szerepelhetett a kvangdzsui világbajnokságon 2019 júliusában, amelynek egyik legmegosztóbb személyisége volt a történtek miatt. Az uszodában a közönség nem kínai része folyamatosan kifütyülte, riválisai közül pedig az ausztrál Mack Horton és a brit Duncan Scott is úgy tiltakozott a szereplése ellen, hogy nem állt fel a 200 és 400 méter gyorson is győztes úszó mellé a dobogóra.

A WADA ugyanakkor a CAS-hoz fordult, amely tavaly februárban nyolc évre tiltotta el Kína egyik legnépszerűbb sportolóját. Meglátásuk szerint a minták megsemmisítése indokolatlan volt.

Azonban tavaly decemberben a svájci szövetségi bíróság új eljárásra kötelezte a CAS-t. Az indoklás szerint a Sportdöntőbíróság egyik tagja elfogult volt. Ezzel kapcsolatban az úszó ügyvédjeinek az eljárás során sikerült bizonyítaniuk, hogy a CAS-testület vezetője Kína-ellenes érzelmeket táplál, és erről már a nyilvánosság előtt is véleményt formált. Szun - aki december elsején volt 30 esztendős - abban reménykedett akkor, hogy indulhat a tavalyról idén nyárra halasztott tokiói olimpián.

A CAS végül nem nyolc évre, hanem 4 év, 3 hónapra tiltotta el Szunt, akinek 2014-ben egy másik doppingügy miatt már volt három hónapos kényszerpihenője.

Borítókép: GettyImages