Egy hónapja már a jövő évi olimpiára való felkészülés jegyében edz Kapás Boglárka világbajnok úszó.

Az M1 aktuális csatornának adott interjújában a 27 éves sportoló csütörtökön elmondta, a négyhetes nyári kihagyást követően nem volt könnyű újra belerázódnia a tréningekbe, a mozgása is még csak most kezd visszajönni a vízben, de bízik benne, hogy a decemberi országos bajnokságon újra jó formában lesz.



A Rióban 800 méter gyorson olimpiai bronzérmes, a tavalyi kvangdzsui világbajnokságon 200 méter pillangón győztes Kapás márciusban átesett a koronavírus-fertőzésen és hat hetet hagyott ki. Ennek ellenére júliusban a Négy Nemzet versenyen 100 méter pillangón egyéni csúcsot úszott, 200-on pedig a körülményekhez képest remek idővel nyert.



A magyar versenyző 4 hetes pihenő után tért vissza a medencébe.



Fotó: Jane Barlow/PA Images via Getty Images



Kapás több honfitársával együtt indul majd a Nemzetközi Úszóligában (ISL) is, amelyet szinte teljes egészében a budapesti Duna Arénában rendeznek, hat héten keresztül egy "buborékban". Ezzel kapcsolatban megjegyezte, ugyan rövidpályás versenyről van szó, de edzőjével, Virth Balázzsal közösen úgy látták, ez a sorozat megfelelően beilleszthető a felkészülésbe.



A szakember elmondta, a mostani felkészülés a negyedik hete zajlik, az első három hét inkább csak a technikai képzésről szólt, most már viszont napi kétszer kétórás, főként állóképesség fejlesztő edzés szerepel a programban.



Virth Balázs hozzátette: a rövidpályás ISL-szezon segítheti tanítványát, mert a fordulókban és a víz alatti delfinezésben is van még hova fejlődnie, éppen ezért ezekre a versenyekre egyféle tesztként tekintenek.

Borítókép: Catherine Ivill/Getty Images