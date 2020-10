A 2012-ben a világ legjobb úszójának választott Missy Franklin még csak 25 éves, de már alig tud úszni.

Missy Franklin 210-ben a dubai rövidpályás világbajnokságon szerezte meg első nemzetközi érmét, majd egy évvel később hirtelen berobbant a köztudatba, amikor Sanghajban 3 arany, 1 ezüst és 1 bronz került a nyakába. Ez az év nem csak 3 világbajnoki címet hozott Franklin számára, hanem első világcsúcsát is, amit a 200 méteres hátúszásban ért el.



A londoni olimpiai évében az úszó szezonja szinte hibátlanra sikerült, hiszen 4 arannyal és 1 bronzzal zárta az ötkarikás játékokat, ráadásul 1972 óta ő volt az első nő, aki a 200 méteres hátúszásban aranyat szerzett Amerikának.



A londoni olimpia termése.

Fotó: Margaret Norton/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images via Getty Images



Franklin nemcsak az érmeket, hanem a rekordokat is halmozta 2012-ben, így nem csoda, hogy abban az évben őt választották a világ legjobbjának.



2013-ban erre is rátett egy lapáttal, a barcelonai világbajnokságon 6 aranyat szerzett, így ő lett az első nő, akinek ez egy vb alatt összejött.

Ezt követően aztán többször is sérüléssel küszködött, így karrierje további része már nem alakult olyan fényesen.



Barcelonában 6 aranyat nyert.



Fotó: Adam Pretty/Getty Images



2015-ben, váltóban még bezsebelt 2 világbajnoki aranyat, azonban egyéniben már nem jött össze számára a legfényesebb érem. A 2016-os olimpián legerősebb számában nem sikerült döntőbe jutnia, csupán a 4x200-as gyorsváltóban szerzett arany jelenthetett számára némi vigaszt.



2018-ban Franklin aztán bejelentette visszavonulását, nemrégiben pedig a people.com-nak elárulta annak okait is.



„Alig tudok úszni. Annyira fájnak a vállaim, hogy ha beugrok a medencébe akkor 20-30 percig bírom a könnyed tempót, de kb. ez minden.”



Legerősebb számában Rióban már nem volt döntős.



Fotó: Al Bello/Getty Images



„Szükségem lett volna egy második vállműtétre, de ez soha nem történt meg, így nem igazán látom értelmét, hogy visszatérjek. Sem testileg, sem lelkileg nem tenne jót nekem. Amíg versenyeztem mindent megtetettem a sportágért, és most az a célom, hogy a medencén kívül is jót tegyek” -fejtette ki.



Az egykori bajnok ugyanakkor nem szakadt el teljesen egykori sportágától, most egy alapítvány tagjaként próbálja felhívni a figyelmet arra, mennyire fontos a biztos úszástudás megszerzése.



„Egy kampány keretén belül azon dolgozunk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, az úszásoktatás nem egy nyárra szól. Az úszás életmentő készség, ezért nagyon fontos, hogy minden gyerek megtanulja.”



A 11-szeres világbajnok az élsport után is boldogan él. 2019-ben hozzáment a korábban szintén úszó Hayes Johnsonhoz.



"A férjemmel nagyon áldottnak érezzük magunkat. Mind a ketten optimista és pozitív emberek vagyunk, így bármilyen helyzetbe kerülünk, mindig félig telinek látjuk a félig üres poharat.”



Franklin hozzátette nagyon boldog a párja mellett és úgy érzi abszolút „megszállottja” a férjének.

