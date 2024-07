Csalást kiáltott az USA a Copa kiesés után!

Az Amerikai Egyesült Államok férfi labdarúgó-válogatottja a csoportjából sem jutott tovább a hazai rendezésű Copa Américán. A jenkik az utolsó fordulóban Uruguay ellen még javíthattak volna helyzetükön, ám erősen vitatható körülmények között 1-0-s vereséget szenvedtek.

Gregg Berhalter együttese azzal a tudattal lépett pályára a zárófordulóban, hogy a C csoport másik mérkőzésén Bolívia ellen megmérkőző Panama eredményétől is függött továbbjutása.

A százszázalékos mutatóval álló Uruguay nem tette meg azt a szívességet Pulisicéknek, hogy pihentet a negyeddöntőre, Marcelo Bielsa az egyik legerősebb kezdőjét küldte ki a kansasi rangadóra.

A mérkőzést az a Kevin Ortega vezette, akit korábban már többször hírbe hoztak botrányokkal, legutóbb akkor, amikor a Boca Juniors csapatának fújt be egy véleményes büntetőt egy Libertadores Kupa meccsen úgy, hogy a meccs előtt az argentin klubtól ajándékot kapott.

A 32 éves perui játékvezető nem mondható rutinosnak, és ezen a meccsen is kapitális hibákat vétett a VAR-szobában ülőkkel egyetemben.

Már az első félidőben borzolta a hazai szurkolók kedélyeit a spori, a 33. percben Chris Richards állított meg egy uruguayi támadást sárga lapot érően. Ortega sípolt, majd a lapért nyúlt a zsebébe. Uruguay gyorsan elvégezte a megítélt szabadrúgást, a perui pedig a játék megállítása helyett előnyszabályt ítélt.

The ref pulls out a yellow card and then tells Uruguay to play on??

Tim Ream óriásit mentett, csak ennek volt köszönhető, hogy nem született gól a szituációból.

A 66. percben viszont jött az elkerülhetetlen:

Nico de la Cruz ívelt be egy szabadrúgást jobb oldalról, amit Ronald Araujó fejelt kapura. Turner itt még védeni tudott, a kipattanót azonban a Napoli védője, Mathias Oliveira továbbította a kapuba.

Igen ám, de a visszajátszásokon is jól látszott, hogy leshelyzet előzte meg a találatot.



A gólt végül megadta a perui, az USA pedig szégyenszemre búcsúzott a csoportkörben.

A mérkőzést követően Christian Pulisic előbb odaküldte a csoportelsőséget ünneplő uruguayiakhoz a játékvezetőt, majd szeretett volna kezet fogni vele, de a perui nem viszonozta a gesztust.

What an absolute disgrace Kevin Ortega is! Refuses to shake Pulisic’s hand after the match! Good on Christian for giving him a piece of his mind.

— Star Spangled Ballers (@SpangledBallers) July 2, 2024