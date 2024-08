US Open – Alcaraz eloszlatta a kételyeket a kifordult bokájával kapcsolatban

Gyorsan elterjedt a hír a US Open pályáin, hogy Carlos Alcaraznak kifordult a bokája, ami miatt félbe is szakította az edzését.

Vajon a furcsa baleset veszélyezteti a US Open szereplését?

„Egyáltalán nem aggódtam a US Open-részvételem miatt. Nyilván dühös voltam, mert nem akarom abbahagyni az edzést, csak azért, hogy [Francisco] Cerundolo-t is tiszteljem. Nem akarok semmilyen edzést leállítani. Gyakorolni akarok, jobbá akarok válni, fel akarok készülni a tornára” – mondta Alcaraz.

„De őszintén szólva a bokámmal kapcsolatban nem aggódtam emiatt. Szóval biztos vagyok benne, hogy holnap vagy két nap múlva 100 százalékos leszek, az biztos. Itt az ideje” – folytatta.

„Nem éreztem magam elég kényelmesnek ahhoz, hogy folytassam az edzést, hátha minden rosszabb lesz” – mondta Alcaraz. „De néhány órával később még mindig jól érzem magam, és a lábamat, úgyhogy holnap megpróbálok újra 100 százalékosan edzeni, anélkül, hogy gondolkodnék rajta. De ma majd vigyázok [rá].”

Carlos Alcaraz hurt his ankle in practice against Cerundolo.

He immediately stopped playing and spoke with his team before leaving the court.

Really bad luck ahead of the US Open.

Hope everything is alright. ❤️‍🩹

