Unai Emery keresztbe tenne a Chelseanek

Egyre valószínűbb, hogy Joao Felix végleg elhagyja az Atlético Madridot. Az is biztos, hogy Angliába költözik. Az egyetlen bizonytalan dolog, hogy pontosan hová?

A Chelsea nagyon közel áll ahhoz, hogy megszerezze Joao Felix játékjogát. Ami azért is lenne kézenfekvő, mert így megoldódna Conor Gallagher költözése Madridba, aki így a Matracosoknál folytathatná a pályafutását.

A Sevilla és a Villarreal korábbi vezetőedzője rendszeres kapcsolatban áll a támadóval, akit próbált meggyőzni, hogy utasítsa vissza a Chelsea-t és költözzön helyette a Villa Parkba.

Az Atletico Madridnak alapvetően ez a fordulat nincs ellenére, hiszen mindez növelheti Felix 30 millió euróra becsült árát.

🚨🇪🇸🇵🇹 JUST IN: Unai Emery is still pushing to bring João Félix to Aston Villa. The coach has been calling him daily, despite the ongoing negotiations between Atletico Madrid and Chelsea.@Belen_Boli pic.twitter.com/Q7UD1fXaT2

— Atletico Universe (@atletiuniverse) August 18, 2024