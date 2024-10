Ultimátum a Chelsea-védőnek: hosszabbíts, vagy távozz

Josh Acheampong, a Chelsea ifjú védője 2026-ig szóló szerződését kívánja meghosszabbítani a klub. S a hírek szerint, amíg nem írja alá új kontraktusát, nem fog játszani.

A The Athletic számolt be arról, hogy a Chelsea ultimátumot fogalmazott meg Josh Acheampong irányába. Méghozzá a szerződéshosszabbítását illetően. A klub és a játékos menedzsmentje tárgyalnak, ám a forrás híradásai alapján a klub igyekszik nyomást gyakorolni az ifjoncra. mondván ameddig nem írja alá új szerződését, addig nem játszhat.

Chelsea’s highly-rated teenage defender Josh Acheampong has been told he will not play for the club’s first team or development squad until he signs a new contract.

Acheampong’s current deal expires in 2026 and #CFC have opened talks over an extension to secure his long-term… pic.twitter.com/fYV37Gt6Km

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 22, 2024