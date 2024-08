Újra van Messi a francia élvonalban

Csak nem Lionel, hanem Rayane keresztnévvel. Merthogy a Dijon akadémia neveltje, Rayane Messi az RC Strasbourg játékosa lett.

Már egy nappal ezelőtt lehetett tudni – köszönhetően Fabrice Hawkins jelentésének – hogy Rayane Messi, a Dijon FCO akadémia 17 éves növendéke egy sikeres orvosi vizsgálatra van csak a Strasbourgba igazolástól.

Nos, ezen orvosi procedúrát sikerrel abszolválta a Pazar tehetségnek tartott szélső, aki 3 éves szerződést írt alá új klubjával. A strasbourgiak azért is büszkék lehetnek az 15 millió euróért tető alá hozott igazolásukra, mert a Marseille is szerette volna magához édesgetni a tinit. A hírek szerint amúgy éppen az volt a kikötővárosiak gondja a Dijonnal, hogy egy mindössze 4 prof meccsen szereplő játékosért nem akartak fizetni. Akkor sem, ha azon 4 meccs egyikén gólt is szerzett főhősünk.

Aki most már a Strasbourg sikeréért harcolhat. És ha csak fele olyan karriert tud majd befutni az U17-es francia válogatott támadó, mint sokkalta híresebb névrokona, már elégedett lehet.