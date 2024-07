Újra munkába állhat a korábbi MU-legenda

Küszöbön áll Steve Bruce visszatérése.

Sajtóértesülések szerint 2022 után ismét leülhet egy kispadra Steve Bruce, aki edzőként és játékosként is patinás PL-kluboknál fordult meg.

Bruce legutóbb a West Bromwich együttesét irányította, az Albiontól azonban 8 hónap után menesztették. Ez idő alatt mindössze nyolc mérkőzést nyert meg csapatával, mielőtt megköszönték a munkáját.

A Daily Mail állítása alapján viszont újra visszatérhet a kispadra, hiszen előrehaladott tárgyalásokat folytat a Jamaicai labdarúgó-szövetséggel a megüresedett szövetségi kapitányi állásról. A 63 éves szakember először irányíthatna egy válogatottat, a döntés pedig már a jövő héten megszülethet.

A „Reggae Boyz”-t utoljára az izlandi Heimir Hallgrímsson irányította, a nemrégiben az ír válogatott élére kinevezett kapitány azonban a csúfos Copa América-szereplést követően lemondott. Jamaica mindhárom csoportmérkőzését elveszítette, amit hatalmas csalódásként éltek meg.

A válogatott több Premier League-játékost is soraiban tudhat, hiszen Michael Antonio, Bobby Decordova-Reid és Ethan Pinnock is állandó kerettag. Valamint a korábban a Leicester Cityben futballozó Demarai Gray is a karibiakat erősíti.

Steve Bruce, ahogyan azt korábban is említettük még sosem ült válogatott kispadján, viszont így is több, mint 1000 mérkőzése van menedzserként. Többek között a Newcastle, az Aston Villa, a Sunderland és a Wigan Athletic csapatait is edzhette.

Játékos-pályafutása során megfordult a Sir Alex Ferguson-féle Manchester Unitedben, ahol védőként 417 mérkőzésen találkozón léphetett pályára.