„Újra a legjobbak között vagyunk” – megint csúcsformában az Arsenal!?

Bukayo Saka elégedetten értékelte az Arsenal legutóbbi teljesítményét a West Ham elleni 5-2-es Premier League-győzelmet követően.

A Sky Sports-nak nyilatkozva a szélső kiemelte a csapat visszatérését ahhoz a stílushoz, amelyben a legjobbjukat nyújtják, és amivel az elmúlt három meccsen 13 gólt jegyeztek.

„Határozottan úgy érzem, hogy az utóbbi három mérkőzésen visszatértünk a legjobb formánkhoz, a legjobb játékunkhoz. Folyékonyan játszunk, dinamikusak vagyunk, élesen láthatóak a mozgási irányaink, a rotációink, minden jól néz ki.”

A West Ham elleni győzelem egy kiváló sorozatot zárt le az Arsenal számára. Ezen időszakban magabiztos győzelmet arattak a Nottingham Forest és a Sporting Lisszabon ellen is. Saka azonban figyelmeztette csapattársait, hogy tartsák fenn a koncentrációt, hiszen szerdán egy nehéz mérkőzés vár rájuk a Manchester United ellen.

„Ez csak akkor ér valamit, ha folytatni tudjuk. Három jó mérkőzést játszottunk, de tudjuk, hogy ez semmire nem elég. Szerdán rangadónk lesz a Manchester United ellen, készen fogunk állni rá, és arra törekszünk, hogy ugyanígy játsszunk.”

A West Ham elleni találkozón az Arsenal csapategysége is megvillant. Saka ugyanis megmutatta önzetlen oldalát, miután az első félidőben két tizenegyest ítéltek meg a csapatnak. A szokásos büntetőrúgóként Saka átengedte az első lehetőséget Martin Odegaardnak, aki egy bokasérülés után tért vissza. Az angol válogatott szélső a BBC-nek beszélt a döntéséről.

„Odegaard szerette volna rúgni a tizenegyest… Nagyon szívesen adtam neki a labdát! Általában ő lát el engem labdákkal, így jó kapcsolatunk van. Martin egy fantasztikus játékos, nagyon jól játszik, mióta visszatért.”

Odegaard nem mellesleg értékesítette a büntetőt, megszerezve első gólját a visszatérése óta, míg Saka a második tizenegyest rúgta be, picivel később. Nem mellesleg gólpasszt is kiosztott, tovább bizonyítva klasszisát. Illetőleg azt, hogy ha ő parádézik, az Arsenal is sokkal jobban mutat. Szerdán a MU-val szemben újra bizonyíthat, ő is, no meg az Ágyúsok is.