Újabb szegedi skalp a BL-ben

A Nantes legyőzését követően Zágrábban is diadalmaskodott a Tisza-parti együttes.

Az OTP Bank-Pick Szeged 35-30-ra nyert az RK Zagreb vendégeként a férfi kézilabda Bajnokok Ligája B. csoportjának 4. fordulójában.

Jó védekezésükre alapozva 4-1-re elléptek a szegediek, utána viszont becsúszott néhány hiba a játékukba, és ezeket kihasználva fordítottak (7-6) a horvátok. A vendégek vezetőedzője, Michael Apelgren nem kért időt, viszont az összes kezdő mezőnyjátékosát lecserélte, és a helyettük beállók meg is találták a zágrábi játék ellenszerét, Tobias Thulin pedig egyre jobban védett.

A hazaiak időkéréssel reagáltak ellenfelük 5-1-es sorozatára, de a Szeged ezt követően is jól védekezett és a gyors ellenakciók végén növelte előnyét. Több mint nyolc percig nem talált be a PPD Zagreb, így 14-8-as hátrányba került, és az első félidő hajrája is jól sikerült a Szeged szempontjából, hiszen a szünetben 19-12-es előnyben volt. Amilyen jól játszottak a csongrádiak az első felvonás legnagyobb részében, annyira rosszul kezdték a másodikat.

A PPD Zagreb sorozatban négyszer talált be, a Szeged megpróbálkozott a létszámfölényes támadójátékkal, de ez sem bizonyult sikeresnek. Érdekes módon Apelgren ekkor sem kért időt, és csapata megint enélkül is kilábalt a hullámvölgyből, melynek köszönhetően három gólnál nem engedte közelebb riválisát.

Nem játszott rosszul és nagyot küzdött a házigazda, de a szegediek magabiztosan uralták a meccset.

Kilenc perccel a vége előtt beállt Mikler Roland és csapata ismét átállt a létszámfölényes támadásokra, majd szűk öt perccel a vége előtt eldöntötte a meccset, hiszen ekkor már hét góllal vezetett.

Mario Sostaric tíz, Bánhidi Bence öt, Magnus Röd négy góllal vette ki a részét a sikerből, Mikler Roland egy, Tobias Thulin 11 védéssel zárt.

A túloldalon Ihar Bialiauski kilenc, Luka Lovre Klarica hét gólt lőtt, Ante Grbavac hat, Matej Mandic hét védést mutatott be.

A két csapat 21. egymás elleni BL-meccsén hat horvát siker és három döntetlen mellett 12. alkalommal nyert a Szeged. A három győzelemmel és egy vereséggel álló csongrádiak egy hét múlva a júniusban BL-ezüstérmes dán Aalborg HB otthonában folytatják szereplésüket a csoportkörben.