Újabb sérült játékosa lett a Barcelonának a Bayern elleni rangadó előtt

Ő lesz a hatodik, akivel Hansi Flick nem számolhat a bajor sztárcsapat ellen szerda este a BL-ben.

A Barcelona vasárnap gálázott a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. Hansi Flick együttese 5-1-re győzött a Sevilla ellen és nemcsak emiatt örülhettek a szurkolók. Ugyanis egy év után újra pályára lépett Gavi, valamint Fermín López és Dani Olmo is újra bevethető volt. Azonban a bemelegítéskor megsérült Eric Garcia, akit a meccsen Ansu Fati helyettesített.

Azóta kiderült, hogy az egyébként védő, de az utóbbi időszakban középpályást játszó Garcia nem épül fel a Bayern München elleni Bajnokok Ligája összecsapásra. Viszont az már benne lehet a pakliban, hogy a hétvégi, Real Madrid elleni El Clásicón már ő is hadra fogható lesz. A Barcelonát egész szezonban sújtják a sérülések, de ennek ellenére is remekül helytáll a katalán csapat, továbbra is vezetik a La Ligát, azonban az igazán komoly teszt a következő két mérkőzés lesz majd. Eric Garcia kiválásával pedig hat sérülttel várhatja a bajorok elleni találkozót a Barca.

🚨| JUST IN: Eric Garcia is ruled out for the game against Bayern. [@mundodeportivo] #fcblive ❌ pic.twitter.com/YXjlI80DWM

