Újabb részletek derültek ki a Schumacher-család zsarolási ügyéről

A hétszeres Forma–1-es világbajnok Michael Schumacher családját zsaroló három gyanúsított pere a németországi Wuppertalban kezdődött el, ahol egy megdöbbentő vallomást is hallhattak a jelenlévők.

A vádlottak között van Schumacher egyik biztonsági munkatársa, Markus Fritsche, akit a német ügyészség azzal vádol, hogy ellopott 1500 képet és 200 videót, majd 15 millió eurót követelt azzal fenyegetőzve, hogy a felvételeket közzéteszi a dark weben.

Fritsche mellett fia, Daniel Lins, és egy barátja, Yilmaz Tozturkan is a vádlottak között szerepel.

A vád szerint a Schumacher család svájci otthonából négy USB-meghajtón vitték el az anyagokat.

Egy ponton, amikor Corinna Schumacher ügyvédjéhez szólt, Fritsche állítólag azt mondta: „Felelősséget vállalok ezért a hibáért. Én tettem ezt. Kérem, mondják meg a családnak, hogy sajnálom.”

A vád szerint június 3-án Tozturkan egy telefonhívással értesítette a családot arról, hogy a fotókat és videókat ellopták, és emailben bizonyítékot is küldött. Nyolc nappal később egy újabb email érkezett, benne a váltságdíj követelésével.

A három vádlottat június 19-én tartóztatták le, miután a svájci hatóságok nyomon követték a telefonhívás számát.

Annak ellenére, hogy Fritsche beismerte tettét, a per várhatóan öt napig fog tartani, és az ítéletet januárban hozzák meg.

Ez nem az első eset, hogy a Forma–1-es legenda Schumacher családja zsarolás áldozatává vált. 2017-ben egy akkor 25 éves férfit próbálkozó kereskedelmi zsarolás miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek.

Schumachert 2013 decemberében érte súlyos baleset, amikor síelés közben elesett és fejét egy sziklának ütötte.

A 91-szeres futamgyőztest mesterséges kómában tartották, amiből 2014-ben ébredt fel. Azóta családja magánéleti okokból szigorúan titokban tartja a legenda állapotát, és csak ritkán adnak tájékoztatást.

