Újabb posztriválist kaphat Szoboszlai?

Franciaországból erősítene középpályáján a Liverpool.

Sajtóhírek szerint a Liverpool szívesen látná soraiban az Olympique Lyon támadó középpályását, Rayan Cherkit. Az RMC Sport francia forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a Liverpool „különös” érdeklődést mutat a 21 éves játékos iránt. Cherki a teljesítménye mellett a Lyon pénzügyi nehézségei miatt vált igazán vonzó célponttá.

Korábbi beszámolók szerint a Lyon hajlandó lenne elfogadni 30 millió eurót Cherkiért januárban, de a szorult anyagi helyzetük miatt akár ennél alacsonyabb összegre is igent mondanának.

Cherki egy sokoldalú, kétlábas támadó, aki ebben a szezonban a jobb szélen és tízes poszton is játszott. A Liverpool bővelkedik ezeken posztokon, de a klub úgy érezheti, hogy Cherki ár-érték aránya túl vonzó ahhoz, hogy lemondjanak a szerződtetéséről.

🚨 Lyon want £25m for Rayan Cherki, with Liverpool and Bayer Leverkusen vying for his signature.

(Source: @Footmercato) pic.twitter.com/qj3udI80Pv

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 20, 2024