Újabb pazar mutatók bizonyítják Szoboszlai csendes, de zseniális játékát

A szezon egyik legjobb teljesítményét nyújtotta a Manchester City ellen.

Szoboszlai Dominikkel a kezdőcsapatban a Liverpool 2-0-ra győzött a Manchester City ellen az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság vasárnapi rangadóján és a címvédő előtt már 11 ponttal vezeti a Premier League-et. Arne Slot csapata ráadásul a Bajnokok Ligájában is brillírozik, egyetlen 100%-os együttesként a BL ligaszakaszának élén állnak. A 49 esztendős holland mester gyakorlatilag hétről hétre rekordokat dönt és annyira bekezdett a Liverpoollal, hogy arra lassan elfogynak a jelzők.

A Vörösök jó teljesítményének egyik meghatározó „munkása” pedig nem más, mint a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik, aki a Manchester City ellen újabb remek meccset zárt.

🇭🇺 Dominik Szoboszlai created the most chances (4) on the pitch today.

Also made the most recoveries (7) for #LFC.

He won 4/5 duels as well.

One of his best performances of the season. pic.twitter.com/PkqjFz3atd

