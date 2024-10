Újabb nevekkel bővült a Nemzetközi Teniszhírességek Csarnoka

Maria Sharapova és a Bryan testvérek, Mike és Bob Bryan, bekerültek a Nemzetközi Teniszhírességek Csarnokába, elismerve lenyűgöző teljesítményeiket.

Sharapova egyedülálló legendává vált egyéni karrierje során, míg a Bryan testvérek a tenisz történetének legsikeresebb párosává váltak, számos kiváló eredménnyel a nevük mellett.

A 2004-es wimbledoni bajnokság során Sharapova mindössze 17 évesen vált sztárrá, emlékezetes győzelmet aratva Serena Williams felett a döntőben, és tinédzserként megszerezve a bajnoki címet, megalapozva helyét a sportágban.

Sharapova később megnyerte a 2006-os US Opent, a 2008-as Australian Opent, valamint a 2012-es és 2014-es Roland Garrost is. Korábban a salak jelentette számára a legnagyobb kihívást, de végül több Grand Slamet nyert a Roland Garroson, mint bármely más borításon.

További sikerei közé tartozik, hogy 2005-ben világelső lett, és 2004-ben megnyerte a WTA-világbajnokságot. Sharapova hozzájárulása a sporthoz kétségtelenné teszi, hogy megérdemelten kerül be a Teniszhírességek Csarnokába.

Ugyanez elmondható a Bryan testvérekről is. Első Grand Slam címüket több mint 21 évvel ezelőtt, a 2003-as francia nyílt teniszbajnokságon szerezték meg, és sikerük azóta is csak nőtt.

Karrierjük végére a Bryan fivérek együtt 16 Grand Slam páros címet nyertek, köztük hat Australian Opent. Eredményeik révén mindketten hozzájárultak ahhoz, hogy a páros tenisz is nagyobb figyelmet kapjon.

Sharapova, Serena Williamsszel együtt, megváltoztatta a teniszjátékosokról alkotott képet azzal, hogy sportkarrierjük mellett más tevékenységeket is folytattak. Sharapova például elindított egy édességmárkát, a Sugarpovát.

Williams és Sharapova üzleti világban való karrierépítése lehetőséget adott számukra arra, hogy a teniszpályán kívül is jelentős bevételre tegyenek szert. Toni Nadal elismerte, hogy így többet kerestek, mint unokaöccse, Rafael Nadal, de hozzátette, hogy ezt meg is érdemelték, hiszen saját maguknak köszönhetik a sikert.

„Emlékszem, először akkor gondoltam a Hírességek Csarnoka presztízsére, amikor megnyertem az első Grand Slam címemet, és a Hall of Fame megkérdezte, hogy lenne-e egy ruhám, amit a múzeumban bemutathatnának. Erre azt gondoltam, ’ó, te jó ég.’”

