Újabb kurta-furcsa, magyar klubot érintő transzfer

Különleges ok áll a távozás hátterében és új csapata is megvan már.

Bridget Carleton és klubja, a női kosárlabda NB I-ben szereplő SERCO UNI Győr közös megegyezéssel megszüntette a játékos szerződését, amely fájdalmas, ám logikus lépés volt a versenynaptár és a WNBA felkészülési időszakának ütközése miatt. A döntés hátterében az áll, hogy a kanadai válogatott kiválósága nem tudott volna részt venni a hazai bajnokság elődöntőin és helyosztó mérkőzésein, mivel ezek egybeesnek az amerikai liga felkészülésének időpontjával.

Carleton meghatározó szereplője volt a tavalyi, ezüstéremmel zárult bajnoki szezon menetelésének. Nemcsak a pályán mutatott kiemelkedő teljesítményével emelkedett ki, hanem pozitív személyisége és példás profizmusa is inspirálta csapattársait. Távozása érzékenyen érinti a klubot, de a körülmények miatt a szakítás elkerülhetetlenné vált.

Bridget Carleton karrierje azonban a vártnál gyorsabban folytatódik még itt az öreg kontinensen. A szezon végéig szerződést kötött egy új csapattal, az Euroligában is szereplő Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesivel. A kanadai válogatott játékos, aki korábban a WNBA-ben szereplő Minnesota Lynx csapatában is megfordult, továbbra is bizonyíthat nemzetközi szinten.