Újabb kapitális VAR-baki a Premier League-ben?

A sereghajtó Southampton némi meglepetésre pontot rabolt a Brighton otthonából az angol élvonalbeli bajnokság 13. fordulójának nyitómeccsén, a Szentek szurkolói viszont talán joggal gondolhatják, hogy két pont benne maradt a mérkőzésben.

Flynn Downes előbb egyenlített, a 67. percben pedig Cameron Archer találata már a vezetést jelentette, vagyis csak jelentette volna, ha a videóbíró nem szól közbe.

A fiatal angol támadó gólja előtt ugyanis Adam Armstrong leshelyzetből próbált beleavatkozni a játékba, ami így zavarhatta a Brighton holland kapusát, Bart Verbruggent.

After a long VAR Check Cameron Archer’s 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Goal is Disallowed ❌

Adam Armstrong 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 was in an offside position and was deemed to have affected the play 😬 pic.twitter.com/o5DDAyFbnU

— Every Premier League Club (@EveryPremier) November 29, 2024