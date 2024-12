Újabb Fradi játékos távozása esélyes januárban?

Brazil sajtóhírek szerint ugyanis Raul Gustavo iránt a Vasco da Gamma érdeklődik.

A hír elsőre kicsit meredeknek tűnik. De az ulloi129.hu João van Boysen brazil újságíróra hivatkozik, aki szerint a Vasco da Gamma komolyan érdeklődik a hátvád iránt.

Van Boysen szerint a Vasco elsősorban védőt keres. Hiszen a most véget ért bajnokságban csak a 10. helyen végzett a gárda, amivel csak a Copa Sudamericanába kvalifikálta magát.

A bajnok Botafogo 29 ponttal szerzett többet, mint a Vasco. Mindenképpen a hátvédsort kell megerősíteniük, hiszen a 38 fordulót mínusz 13-as gólkülönbséggel teljesítették.

Azonban a Vasco vezetőedzője, Fábio Carille mindenképpen szeretné megszerezni a védőt.

Raul Gustavo a pletykák szerint messze áron alul került anno az FTC-hez, hiszen fénykorában 2,5 millió euróra (körülbelül egy milliárd forintra) becsülték az értékét.

Ez átigazolási portálok szerint az ősz után újra 2 millió euró körül lehet.

Raul Gustavo egyébként csak félig tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket az idén. Hiszen októberben megsérült és csak a PAOK elleni EL-mérkőzésen tért vissza a csapatba. Azóta viszont végig játszotta az FTC utolsó idei bajnokiját Nyíregyházán.

A játékára viszont nagy szükség lenne, hiszen a sérülése előtt 13 meccsen szerepelt a Fradiban. Hét bajnokit végig játszott, ahol egy gólt lőtt. Valamint négy BL-selejtezős mérkőzés és két Európa-liga alapszakasz találkozó szerepel a neve mellett az őszi szezonban.

Kérdés, hogy van-e olyan összeg, amiért lemondanának a szolgálatairól a Fradinál?

🚨O #Vasco procurou também o zagueiro Raul Gustavo, do #Ferencváros. O negócio é considerado difícil, já que o defensor tem contrato longo com o time húngaro. O jogador agrada demais a diretoria do cruzmaltino, que busca um zagueiro canhoto. Também é indicação de Fábio Carille. https://t.co/LGKnCA3VlF pic.twitter.com/2wHAkSSfiY

— João Van Boysen (@BoysenJoao) December 21, 2024