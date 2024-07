Újabb fordulat a világbajnokságot megcélzó Dele Alli karrierjében

A sérülésből lábadozó angol válogatott játékos az Evertonnál folytatja rehabilitációs programját.

Dele Alli legutóbb 2023 februárjában játszott tétmérkőzést, amikor a Besiktas színeiben szerepelt az Antalyaspor elleni összecsapáson. Azóta számos kudarc érte az angol válogatott játékost. Miután áprilisban lejárt a kölcsönszerződése a török ​​klubnál, visszatért az Evertonhoz, és közel állt ahhoz, hogy elkezdje a felkészülést. Igen ám, de újabb sérüléseket szedett össze, köztük egy tartós lágyékproblémát januárban, amely műtétet igényelt.

A mentális küzdelmeit nyíltan megvalló Alli jelenleg szabadon igazolható, miután június végén lejárt a szerződése az Evertonnál. A középpályás azonban a Toffeesnél edzhet, mivel folytatja intenzív rehabilitációs programját a hosszan tartó ágyéksérülés miatt.

Kevin Thelwell sportigazgató májusban azt mondta, Dele szerződése a végéhez közeledik, de orvosi csapat továbbra is támogatni fogja őt, amíg befejezi az intenzív rehabilitációs programot.

🤯🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Young Dele Alli vs Jude Bellingham…

Bellingham (21) in 155 games at 21:

⚽️ 30 goals

🎯 30 assists

Dele Alli (28) in 146 games at the age of 21:

⚽️ 46 goals

🎯 41 assists

This just shows how special Dele really was as a player. 🌟 pic.twitter.com/ZDgHiX3zPW

— HotspurReports. (@hotspurreports) July 8, 2024