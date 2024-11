Újabb európai, hazánkhoz „közeli” város rendezne NFL-meccset

Jövőre már Spanyolországban is lesz alapszakasz-meccs, Németországban pedig lehet kettő is.

Berlin vezető testülete kedden úgy határozott, hogy pályázni fog a tengerentúli profi amerikaifutball-liga (NFL) alapszakasz-mérkőzéseinek rendezésére. A helyi szenátus keddi döntése szerint a főváros hosszútávú megállapodást szeretne kötni az NFL-lel abból a célból kifolyólag, hogy 2025 és 2029 közötti időszakban legalább három alapszakaszmeccsnek lenne házigazdája a berlini Olimpiai Stadion.

Az NFL-találkozókhoz némileg át kell építeni az arénát, melynek játékterét nyolc méterrel kellene meghosszabbítani és az öltözőket is muszáj átalakítani. Az NFL-projektre a német főváros 12,5 millió eurót szán (5,13 milliárd forint).

Berlin launches official bid to host NFL games starting in 2025https://t.co/naDOmzvYx4 pic.twitter.com/TSmRZs8xTt

— Around The NFL (@AroundTheNFL) November 12, 2024