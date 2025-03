Újabb csapás érte a Ligakupa-döntőre készülő Newcastle-t

Alig néhány nappal azután, hogy Anthony Gordont eltiltották a Ligakupa-döntőtől, kiderült, egy másik kulcsfontosságú Newcastle-játékos sem léphet pályára a Liverpool elleni fináléban.

Gordon hárommeccses eltiltást kapott erőszakos magatartás miatt, miután egyből piros lapot kapott a Brighton elleni FA Kupa-mérkőzésen.

Korábban arról lehetett hallani, hogy a Newcastle fontolóra veszi a fellebbezést Gordon piros lapja ellen. Szerdán reggel azonban kiderült, végül nem nyújtanak be fellebbezést, így az angol válogatott játékos kihagyja a West Ham, a Brentford és a Liverpool elleni mérkőzéseket.

Lewis Hall, aki már a Brighton elleni találkozón sem játszott, bokasérülést szenvedett a múlt heti, Liverpool elleni 2-0-s vereség során. Eddie Howe, a Newcastle menedzsere nem túl biztató hírekkel szolgált a balhátvéd állapotáról.

„Várjuk a fejleményeket. A Liverpool elleni meccsen Lewis Hall bokaproblémát szedett össze, és a mérkőzés végére fájdalmat érzett. Nem igazán sikerült rendesen felépülnie, a bokája bedagadt. Elvégeztek rajta egy vizsgálatot, és egy specialistához is elküldtük. Jelenleg további hírekre várunk.” – nyilatkozta a Brighton elleni meccset követően Howe.

„Egy vizsgálat és egy specialistával történt konzultáció után Lewis műtéten esik át, majd a klub orvosi csapatának felügyelete alatt rehabilitáción vesz részt” – olvasható a klub közleményében.

Hall hiányában Kieran Trippierre, vagy Tino Livramentóra hárulhat a nemes feladat, hogy megpróbálja megfékezni a remek formában lévő Mohamed Szalaht. A Ligakupa-döntőjét március 16-án rendezik a Wembleyben.

Lewis Hall will miss the rest of the 2024/25 season after sustaining an injury to a bone in his foot.

Following a scan and advice from a specialist, Lewis will undergo surgery before a period of rehabilitation with the club’s medical team.

Wishing you all the very best for your… pic.twitter.com/n7BX0lUSD8

— Newcastle United (@NUFC) March 5, 2025