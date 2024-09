Új PL-rekordot hozott a Chelsea Bournemouth elleni mérkőzése

Anthony Taylor szinte mindenkinek adott egy sárga lapot.

A Chelsea hajrában szerzett góllal 1-0-ra nyert a Kerkez Milossal felálló Bournemouth vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójának szombat esti mérkőzésén. A hazaiak végig veszélyesebben futballoztak, de még büntetőből sem sikerült vezetést szerezniük, a kihagyott lehetőségek pedig megbosszulták magukat, mivel a csereként beállt francia Christopher Nkunku 86. percben szerzett góljával a londoniak szerezték meg a három pontot. A Bournemouth először kapott ki a Premier League új idényében.

Azonban nem csak emiatt maradt emlékezetes ez a mérkőzés. A találkozó 14 sárga lapot hozott, ami új csúcs a PL-ben. A hazaiak részéről hatan, a vendégektől nyolcan kaptak figyelmeztetést, Anthony Taylor ráadásul a két edzőnek is felmutatta a sárgát.

Anthony Taylor showed 14 yellow cards in the Bournemouth-Chelsea game, a new Premier League record 😳🟨 pic.twitter.com/prvsCxkjfT

