Új fejezet a Stoke Citynél: a klublegenda irányítja vasárnap a csapatot

Ryan Shawcross, a Stoke City egykori védője ideiglenesen átvette a csapat irányítását. A Potters új lendületet remél legendájuktól, aki most edzőként bizonyíthat a Championship küzdelmeiben.

Ryan Shawcross, a Stoke City legendás védője, új szerepben tér vissza a klub élvonalába: ideiglenes vezetőedzőként irányítja majd a csapatot vasárnap. A 37 éves, egykori angol válogatott játékos az U21-es együttes edzői pozíciójából lépett fel, miután Narcis Pelachot mindössze három hónap után menesztették.

A spanyol edző távozásának oka a gárda gyenge szereplése volt. A Stoke jelenleg a Championship 19. helyén áll, mindössze három ponttal a kiesőzóna fölött. A Boxing Dayen elszenvedett 2-0-s hazai vereség a Leeds United ellen végleg megpecsételte Pelach sorsát.

Shawcross, aki 453 mérkőzést játszott a Stoke színeiben 2008 és 2021 között, az egyik legmeghatározóbb alakja volt a klub modern történetének. Játékosként kemény stílusáról volt ismert, amely néha vitákat is szült, de mindvégig a csapat iránti hűsége és szenvedélye jellemezte. Most edzőként szeretne bizonyítani, és segíteni a csapatot a nehéz helyzetből való kilábalásban.

Ryan Shawcross will lead the Potters for Sunday's Championship clash against Sunderland.

The 37-year-old, who made 453 appearances as a City player, will be assisted by Alex Morris, Dean Whitehead and Darren Behcet.

