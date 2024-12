Ügynöke szerint Yamalnak CR útját kell követnie

Jorge Mendes szerint páratlan tehetség bontakozik ki a szemünk előtt, aki nagyobb dolgokra lehet képes mint Messi vagy Ronaldo.

Lamine Yamalt péntek este 2024 legjobb fiatal labdarúgójának (Golden Boy) választották a dubaji Globe Soccer Awardson. A Barcelona 17 esztendős játékosa korábban már a Raymond Kopa-díjat is elnyerte, ám a néhány nappal ezelőtti gála azért is volt különleges számára, mert találkozhatott Cristiano Ronaldoval is. A két sztárban pedig nemcsak az a közös, hogy egy az ügynökök, legalábbis Jorge Mendes szerint. A sztárágens a Mundo Deportivonak nyilatkozott a két futballista hasonlóságairól.

„Azt hiszem Ronaldo jó példa Lamine számára. Valamint minden fiatalnak, ugyanis nincs olyan, amit ne ért volna el karrierje során. Egyre közelebb van az 1000 gólhoz, ami sporttörténelmi tett lenne. Cristiano tökéletesen menedzseli a pályafutását, februárban 40 éves lesz, de még mindig a legmagasabb szinten játszik. Erre pedig Yamal is képes lehet, minden adottsága megvan ahhoz, hogy a futball ezen a polcára érjen el ő is. Soha életemben nem láttam még olyan tehetséges játékost, mint ő” – szögezte le Jorge Mendes. Az 58 éves ügynök továbbá megnyugtatta a Barca szurkolókat, hogy az ifjú tehetség hosszú évekre tervez Katalóniában.

