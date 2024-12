Ügynöke szemében Szoboszlai világsztár, világklasszis futballista

Az m4sport.hu hosszabb hangvételű, videós interjút készített Esterházy Mátyással, aki többek között a Liverpoolban játszó Szoboszlai Dominik ügynöke is. A magyar labdarúgás csúcsmenedzserének cége, az EM Sports képviseli például az Union Berlint erősítő Schäfer Andrást és a Rapid Wien játékosát, Bolla Bendegúzt is. A közmédia online szerkesztősége az említett játékosokról és a céggel kapcsolatban álló fiatalokról is beszélt az interjúban, amelynek teljes leiratát ide kattintva lehet elolvasni.

Esterházy Mátyás kiemelte, véleménye szerint Szoboszlai Dominik a Liverpool meghatározó játékosa, és rendszeresen kezdő, bár néha kritikák is érik őt, ha kimarad a csapatból. Ugyanakkor szerinte ez motiválja őt és háromnaponta bizonyítja, hogy pozitívan kell róla beszélni. A játékosügynök büszke a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányának érettségére és teljesítményére, amely az említett tényben is megmutatkozik, hogy 21 évesen a nemzeti együttes vezére lett.

Esterházy kiemelte, Szoboszlai a világ egyik, ha nem a legjobb bajnokságában játszik és az életstílusa – kocsik, barátnő és fizetése – is a sztárok világához igazodik. A Liverpoolhoz való igazolását hosszú távon a legjobb döntésnek tartja, köszönhetően korábbi klubjainak, a Salzburgnak és az RB Leipzignek, amelyek felkészítették őt a kihívásokra. Leszögezte, Szoboszlai Dominik a sikereit 100%-ban csak a saját munkájának köszönheti. Más játékosokról is beszélt, mint Schäfer András és Bolla Bendegúz, akik szintén ígéretes karriert futhatnak be.

Végezetül hozzátette, a közös sikereik értékét tartja a legfontosabbnak, de egy Premier League vagy Bajnokok Ligája-győzelem Dominikkel földöntúli boldogságot jelentene számára.

