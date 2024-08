Úgy tűnik, megvan Adrian Newey következő állomáshelye

Az olasz sajtó szerint a Red Bull távozó tervezőzsenije, Adrian Newey az Aston Martinhoz csatlakozik, és a nyári szünet után hivatalosan is bejelentik az üzletet.

Az Autosprint szerint Newey négyéves szerződést kötött az Aston Martinnal, amelynek értéke 100 millió dollárra becsülhető.

Az Autosprint legújabb jelentése hitelesnek bizonyul-e, azt csak az idő fogja eldönteni. Az viszont már ismert tény, hogy az Aston Martin ügyvezető elnöke, Lawrence Stroll egyértelműen mindent megtett annak érdekében, hogy Newey-t a silverstone-i csapathoz csábítsa.

A Ferrari volt az első számú esélyes a brit szolgálatainak megszerzésében. Azonban Newey pénzügyi követelései és az a kérése, hogy 20 Red Bull-mérnököt hozzon magával Maranellóba, arra késztette az olasz csapatot, hogy visszalépjen a tárgyalásoktól.

Az Autosprint beszámolója szerint akár már szeptemberben sor kerülhet a bejelentésre.

A Newey és a Red Bull közötti szerződéses kötelezettségek állítólag addig megakadályozzák a nyilvánosságra hozatalt.

