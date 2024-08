UFC-be fordult a női egyetemi futballmeccs

Összekeveredtek (vagyis összeverekedtek) egy kicsit a sportok a Rutgers - University of Massachusetts találkozón az Egyesült Államok egyetemi női futball ligájában.

Az első félidőben a nagy meleg kezdetben tikkasztólag hatott a csapatokra.

Aztán a 35. percben felélénkültek a kedélyek. Addig nem született gól, lehet, hogy ezért pattant el valami két futballistában.

Gia Girmant szabálytalankodott az ellenfelével szemben. A szabálytalan belépőt pedig személyes támadáskét élte meg Ashley Lamond, holott nem is ő volt a sértett, de elindult elégtételt venni.

Akik rögtön meg is kapták a megérdemelt jutalmukat. Tapsot a közönségtől és egy-egy piros lapot. Persze fejenként.

Az ökölcsata döntetlen lett, a meccset a Massachusetts egyetem női csapat nyerte 1-0-ra.

Crazy scenes today in Amherst, as a fight broke out between in a game between Rutgers and UMass, with multiple punches being thrown. Gia Girman of Rutgers and Ashley Lamond from UMass were both sent off as a result.

UMass went on to win 1-0.#CollegeSoccer #NCAASoccer pic.twitter.com/nvmhU4WStb

— College Soccer News (@ncaasoccernews) August 25, 2024