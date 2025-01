Tűz ütött ki a Manchester City stadionjánál

Pont az élet-halál harcot jelentő, kulcsfontosságú BL-meccs előtt.

Drámai jelenetek játszódtak le az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester City otthonánál, az Etihad Stadionnál, amikor tűz ütött ki egy hivatalos ajándékboltban. Az este pont a csapat sorsdöntő, Club Brugge elleni Bajnokok Ligája-mérkőzése előtt történt. A stadion előtt százak vártak, hogy üdvözöljék Pep Guardiola csapatát, ám a lángok pánikot keltettek a szurkolók körében.

A fire has broken out at the Etihad Stadium as Man City’s new players are welcomed on stage pic.twitter.com/36mEhuXH02

— Jam Williams-Thomas (@JamAntonioTV) January 29, 2025