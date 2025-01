A Leverkusen szerződést hosszabbított a magyar labdarúgóval

2020-ban érkezett a csapathoz.

Turányi Lilla 2027-ig szerződést hosszabbított a német élvonalbeli Bayer Leverkusen női labdarúgócsapatával. A klub hétfőn a honlapján jelentette be, hogy a 2020-ban érkezett 26 éves magyar válogatott futballista még két évig biztosan a Leverkusent erősíti, és egyéves opció is szerepel a szerződésében.

„Lilla évek óta megbízható tagja a védelem középső részének” – mondta Achim Feifel, a női csapat sportigazgatója. Hozzátette, Turányi tapasztalatával, higgadtságával, győztes mentalitásával és azzal, ahogyan a kihívásokat kezeli, fontos eleme a védelemnek, s meghatározó módon járult hozzá a csapat sikerességéhez.

✍️ A #Bayer04Frauen win at the weekend, and now more good news: Lilla Turanyi has extended her contract until 2027! 🖤❤️ pic.twitter.com/MfUXE9p7zm

