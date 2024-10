„Túl sok a meccs, nem vagyunk robotok” – megszólalt csapattársai sérülése után az Eb-győztes bekk

Marc Cucurella, a Chelsea és a spanyol válogatott védője mondta el őszinte véleményét a riportereknek.

A szezonban többen is hallatták hangjukat a megnövekedett mérkőzésszám miatt. Legutóbb az egész szezonra megsérülő Rodri akadt ki nyíltan a zsúfolt menetrend okán.

A bajnoki rajtot követően immáron ez a második válogatott szünet a szezonban. Azok a labdarúgók, kiknek csapatai a nemzetközi kupákban is érdekeltek már bőven 10 mérkőzés fölött járnak, pedig csak október elejét tapossuk.

Cucurella kendőzetlenül beszélt a kialakult helyzetről, melyben kitért Carvajal és Rodri keresztszalag-szakadására is.

🔵⚠️ Marc Cucurella tells Cope: „There are too many games. We’re not robots. We can see how many injuries… now Carvajal and Rodri, that’s bad”. pic.twitter.com/zArYHTKabE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 9, 2024