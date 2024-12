Tudta, hogy van FC Santa Claus névre keresztelt futballklub?

Volt, hogy a finn másodosztályban is szerepeltek, de manapság más a helyzet.

A Finnországban található Rovaniemi nemcsak a Mikulás hivatalos otthona, hanem egy egyedülálló futballklub szülőföldje is Lappföldön. Az FC Santa Claus egy olyan csapat, amely a sportot és az ünnepi hagyományokat ötvözi, miközben megmutatja, hogyan lehet a foci varázsát a karácsony szellemiségével összekapcsolni.

A legkarácsonyibb klub 1992-ben alakult, amikor Rovaniemi két helyi csapata, a Reipas és a Lappi egyesült. A klub neve és arculata teljesen a Mikulás legendáját és a tájegység jellegzetességeit tükrözi. A csapat piros-fehér színeit a Mikulás hagyományos öltözéke ihlette, emblémáján pedig a Mikulás egy levelet ír, így meghonosítva a karácsonyi tradíciókat.

FC Santa Claus are based in the Finnish city of Rovaniemi and play in the 6th tier of Finnish football. They have played as high as the 3rd tier but lost a promotion playoff match for promotion to the 2nd tier in 2010.

They play at Saarenkylän Stadion (1,000). pic.twitter.com/ipN9C9MuXp

— The European Football Express (@TheEuroFE) December 24, 2024