„Tudják, mit kell tenniük” – Olmo üzent az őt szerződtetni igyekvő kluboknak

Többek között a Manchester United, a Liverpool és a Chelsea is szívesen látná soraiban a spanyol válogatott ászát.

Dani Olmo jelenleg a spanyol válogatottban teljesít szolgálatot, amellyel a németországi Európa-bajnokság vasárnapi fináléjára készül. Luis de la Fuente együttese Angliával küzdhet meg a berlini döntőben.

Olmo három góllal holtversenyben vezeti a torna góllövő listáját az angol Harry Kane, a német Jamal Musiala, a szlovák Ivan Schranz, a holland Cody Gakpo és a grúz Georges Mikutadze mellett.

A 26 éves középpályás 2020 óta a német RB Leipzig csapatát erősíti. Ez idő alatt 148 meccsen 29 gólt szerzett a Bundesligában. Szerződése további három évre szól, így jelenleg nincs nyomás a Lipcsén, hogy eladja a játékost.

A német félnek azonban van egy kivásárlási záradéka Olmo szerződésében, ami azt jelentené, hogy bármelyik klubhoz csatlakozhatna, amely teljesíti ezt.

A sajtóhírek szerint ez az összeg 55 millió font.

🚨🇪🇸 Dani Olmo on his future: “Clause until July 20? Yes, if clubs want me, they know what they can do…”.

“There’s time until July 20 for the clause otherwise later it’d be tough negotiations!”.

“I’m under contract at Leipzig and I want to win titles”, told @ellarguero. pic.twitter.com/3nq2tfnfEG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2024