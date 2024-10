Tsitsipas két csatát is megnyert Carballes Baena ellen a párizsi nyitányon

Stefanos Tsitsipas a Rolex Paris Masters versenyén megmutatta, hogy hajlandó keményen küzdeni a Nitto ATP Finals-ért.

A görög játékos nehézkes kezdés után 4-6, 6-3, 6-3 arányban múlta felül Roberto Carballes Baenát, és így bejutott a második fordulóba az év utolsó ATP Masters 1000-es tornáján.

Tsitsipas 36 nyerőt ütött Carballes Baena 15-ével szemben, ezzel biztosította az 1 óra és 59 perces győzelmet, és továbbjutott, hogy Alejandro Tabilóval mérkőzzön meg a következő körben.

„Nem kezdtem jól. Fájós gyomorral léptem pályára, és nem éreztem magam túl jól” – mondta Tsitsipas, aki az elmúlt két évben elődöntős volt Párizsban. „Még magamat sem tudtam feltüzelni a meccs elején, mert ha valami ennyire zavar, az teljesen eltereli a figyelmedet. Ez talán a második csata volt, amivel ma szembe kellett néznem az ellenfelem mellett.”

A 26 éves Tsitsipas jelenleg a 12. helyen áll a torinói világbajnokságért zajló versenyfutásban.

⭐️ Bringing up a century in style ⭐️

@steftsitsipas digs deep to record his 1⃣0⃣0⃣th ATP Masters 1000 match win!

#RolexParisMasters | @RolexPMasters pic.twitter.com/vaFs6VTGTT

— ATP Tour (@atptour) October 28, 2024