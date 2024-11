Tsitsipas hátrányból fordított, Zverev visszavágott Filsnek Párizsban

Tsitsipas küzdelmes mérkőzéssel jutott be a párizsi negyeddöntőbe, életben tartva ezzel a torinói világbajnokságról szóló esélyeit.

Lehet, hogy a Stefanos Tsitsipas kemény küzdelme a Rolex Paris Masters-en kulcsfontosságúnak bizonyul a hatodik egymást követő Nitto ATP Finals kvalifikációért folytatott versenyében?

A 10. helyen kiemelt Tsitsipas nagy erőfeszítéseket tett, hogy 6-7(1), 6-4, 6-2 arányban fordítson Francisco Cerundolo ellen, így a párizsi tornán negyedik alkalommal jutott negyeddöntőbe.

A győzelemmel Tsitsipas közelebb került az év végi világbajnoksághoz, de ahhoz, hogy esélye maradjon döntőig kell menetelnie Párizsban.

Az egykori világranglista harmadik helyezett játékos 2 óra 21 perc alatt győzött. Ez volt Tsitsipas második győzelme Cerundolo ellen.

Doing it the hard way 🥵@steftsitsipas rallies from a set down to defeat Cerundolo 6-7(1) 6-4 6-2 and reach the quarter-finals in Paris for the fourth time!#RolexParisMasters | @RolexPMasters pic.twitter.com/leMbDC5vM4

