A nőnek született transznemű nembináris atléta, aki a nők között lesz ott az olimpián

38 éve fennálló amerikai rekordot döntött meg.

A transznemű és nembináris középtávfutó Nikki Hiltz minden idők második leggyorsabb idejét futotta az amerikaiak közül a nők 1500 méteres versenyében az Egyesült Államok olimpiai kvalifikációs megmérettetésén vasárnap, s így kvalifikálta magát a 2024-es párizsi olimpiára.

Az oregoni Eugene-ben rendezett viadalon 3:55:33-mal ért célba a 29 éves futó. Az NBC Sportsnak adott verseny utáni interjújában elmondta, hogy gyermekkori álma vált valóra azzal, hogy kvalifikált magát az ötkarikás játékokra.

OLYMPIAN. NIKKI. HILTZ. 🌈

A 1500m final for the ages as Elle St. Pierre takes it out hot and EVERYBODY is in with 200m to go but it’s the undeniable @nikki_hiltz who takes the win in the second fastest 1500m ever by an American.

3:55.33 for first. Emily MacKay makes her… pic.twitter.com/gyHQgLaL6o

— CITIUS MAG (@CitiusMag) July 1, 2024