Tragikus hirtelenséggel, 54 éves korában elhunyt Monostori Attila vízilabdázó

Szombat éjjel, mindössze néhány héttel 54. születésnapja után tragikus hirtelenséggel elhunyt Monostori Attila, a 114-szeres válogatott, Európa-bajnoki ezüstérmes és Világkupa-győztes vízilabdázó – közölte a Magyar Vízilabda Szövetség hivatalos honlapján.

Az MVLSZ jellemzése szerint Monostori Attila, aki az utóbbi években az OSC utánpótláscsapatainál dolgozott, igazi erőember volt, klasszikus kolosszus, aki mellett a centerek nem sok esélyt kaptak, és ha szükség volt rá, komoly bombákat is képes volt leadni.

A kilencvenes évek közepén, mikor „Manó” néven ismerték, pályafutása legszebb időszakait élte. Miután 1992-ben bajnok lett a Tungsram csapatával, és több érmet is szerzett a juniorválogatottal Európa-bajnokságokon és világbajnokságokon, bekerült a felnőtt válogatottba. Három éven át Németh Zsolttal alkották a mezőny egyik legerősebb állóbekk-párosát.

Monostori Attila 1993 és 1996 között meghatározó tagja volt a válogatottnak: Európa-bajnoki ezüstérmes lett 1993-ban és 1995-ben, utóbbi évben Világkupa-győzelmet aratott, és részt vett az atlantai olimpián, ahol a csapat végül negyedik lett. Klubszinten is eredményes volt: 1996-ban a BVSC-hez igazolt, amellyel háromszor is bajnoki címet szerzett.

1999-ben Olaszországba szerződött, ahol a Recco csapatának újjáépítésében is részt vett, és 2000-ben bronzérmet nyert a csapattal. Később Bolognában és Savonában is játszott. Hazatérve ismét a BVSC-ben, majd a Ferencvárosban és Szegeden is szerepelt, később pedig Nagyváradra igazolt, ahol a CSM Oradea csapatával négyszer nyert román bajnoki címet. 2015-ben, Kecskeméten fejezte be hivatalosan a pályafutását, bár sosem hagyta el igazán a vízilabda világát.

Még 2022-ben, ötvenévesen is aktívan szerepelt a Budapest bajnokságban a BVSC-Heavy csapatában, ahol egykori válogatott társai mellett folytatta a vízilabdát, amit élete végéig szenvedéllyel űzött.