Tragédia a West Hamnél: elhunyt az akadémia fiatal kapusa

Szomorú hírről számolt be az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő West Ham United. A londoni együttes tudatta szurkolóival, hogy akadémiájuk fiatal kapusa, Oscar Fairs 15 esztendősen elhunyt egy hónapokon át tartó, bátor küzdelem után.

Oscart 2023 augusztusában diagnosztizálták ependymomával, egy ritka, az agyban vagy gerincvelőben nővő daganattal. Korábban mentális problémákkal és migrénekkel diagnosztizálták, miután heves szívdobogásra, jobb oldali gyengeségre, fejfájásra és hányingerre panaszkodott. Egy MRI-vizsgálat pedig kimutatta, hogy egy 9 centiméteres tumor van az agya bal oldalán, a motoros rendszerhez kapcsolódva, három cisztával a felszínen.

It is with deep and profound sadness that West Ham United confirm the tragic passing of our U15s Academy goalkeeper Oscar Fairs, following his brave battle with cancer.

Rest in peace, brave Oscar.

— West Ham United (@WestHam) December 13, 2024