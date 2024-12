Tovább tart a lejtmenet: megint kikapott a PL-címvédő

Október óta egy győzelem és nyolc vereség a Manchester City mérlege.

A Manchester City 2-1-re kikapott az Aston Villa ellen az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 17. fordulójában. A Premier League címvédője így sorozatban harmadik bajnokiján sem tudott nyerni és a játéknap végére akár a 9. helyig is visszacsúszhat. Komoly mélység ez Pep Guardiolánál, aki egész menedzseri karrierjében nem élt át ilyen rossz időszakot, mint amilyet most. Már a meccs elején, a 16. percben vezetést szerzett Unai Emery gárdája, az ebben a szezonban egyre jobb formába lendülő Jhon Duran volt eredményes, aki hatodik találatát jegyezte a PL-ben.

A manchesteri gárda csak helyzetekig jutott, de azokból sem a legjobbakig. A 65. percben Morgan Rogers is betalált, aki korábban gólpasszt adott Durannak, így ő lett a meccs embere. A 93. minutumban még sikerült a szépítés, Phil Foden használt ki egy védelmi hibát, és megszerezte szezonbeli első gólját, de ez már csak szépségtapasz volt a drukkerek számára.

Morgan Rogers has both scored and assisted in a Premier League game for the first time 💫#AVLMCI pic.twitter.com/YMljIc9pKb

