Tovább folytatódik a vesszőfutás: újabb sérült a Realnál

Ő lehet a hetedik futballista, aki felkerül a sérültlistára.

Vinícius Júnior kisebb térdproblémák miatt hagyta ki a Real Madrid Liverpool elleni BL-meccsét, melyet a Királyi Gárda 2-0-ra elveszített. Azonban nem a brazil volt az egyetlen hiányzó a mérkőzésről, hiszen a madridi együttest az egész szezonban sújtják az ilyesfajta gondok. Dani Carvajal az egész idényre kidőlt, David Alaba már egy éve nem lépett pályára, Éder Militaót is egész szezonra elvesztették, valamint Tchouaméni és Rodrygo sem volt bevethető.

🤕 Camavinga looks like he’s done his hamstring. The injuries keep piling up for Real Madrid:

❌ Camavinga

❌ Vinicius Jr.

❌ Rodrygo

❌ Aurelien Tchouaméni

❌ Éder Militão

❌ Dani Carvajal

❌ David Alaba pic.twitter.com/rBJoxvtSdl

