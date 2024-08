Tour de France – Vas Blanka nyerte az ötödik szakaszt

A friss olimpiai negyedik Vas Blanka kiscsoportos sprintből megnyerte a női Tour de France országúti kerékpáros körverseny ötödik szakaszát.

A viadal csütörtökön a Bastogne és Amnéville közötti 152,5 kilométeres távval folytatódott, amely során öt kisebb kategorizált emelkedő és 1820 méter szintemelkedés várt a bringásokra.

Az előzetes várakozások alapján ez az etap tűnt a legideálisabbnak egy jó eredmény elérésére az U23-as világbajnok Vasnak, aki a nyitóetapon tizedik lett.

Hat kilométerrel a cél előtt egy kanyarban nagy bukás történt, a szétszakadt mezőny maradékában Vas tökéletesen reagált minden megindulásra, a legvégéig kitartó négyesből pedig ő volt a leggyorsabb. A magyar kerékpárosnak így a Giro d’Italia után a Tour de France-ról is van már szakaszgyőzelme.

🏆 The final kilometre of this very eventful 5th stage saw 🇭🇺 Blanka Vas take victory after a sprint in a small group.

🏆 Le dernier KM de cette 5ème étape au final très agité et la victoire de 🇭🇺 Blanka Vas après un sprint en petit comité. #TDFF2024 | #WatchTheFemmes |… pic.twitter.com/OEO4gjRhUE

