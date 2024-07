A Tour de France idiótája, aki csipszeszacskót nyomott Pogacar, majd Vingegaard arcába

A szervezők vizsgálatot rendeltek el és jogi lépésekhez folyamodhatnak az igen nagy butaságot elkövető nézővel szemben.

Nem mindennapi jeleneteknek lehettek szemtanúi a Tour de Franca kerékpáros körverseny szombati, 14. szakaszának nézői. A rendezők vizsgálatot indítanak egy néző ellen, aki a hajrában egy csipszeszacskót tolt a saját magával is nagyon küzdő Tadej Pogacar arcába, majd ugyanígy tett az őt üldöző Jonas Vingegaard-ral is.

WTF IS THIS?! Some bloke just chucked a bag of crisps into Tadej Pogacar’s face at 2km to go.#tdf2024 #OnYerBikePod @writebikerepeat pic.twitter.com/ji8ppnp8ds — Sanny Rudravajhala (@Sanny_Rudra) July 13, 2024

Az országúti kerékpár sajátossága, hogy a versenyzők ki vannak téve a szurkolók idétlenkedéseinek. A hegyi szakaszokon van, hogy szinte nézői sorfalban kapaszkodnak egy-egy magaslatra, s ekkor a bringások is gyakorlatilag lépésben haladnak, így bármi előfordulhat. Volt már arra is példa, hogy bukást okozott egy szurkoló, szerencsére most a Tour de Franca idiótája címre is jó eséllyel pályázó néző nem tett így. Azonban a királyszakaszon két kilométerrel a cél előtt egy hegyi befutónál semmiképp sem volt jó ötlet csipszeszacskót nyomni Pogacar arcába és néhány csipsszel megdobálni őt, majd a mögötte érkező Jonas Vingegaard-ot.

😡Esto es casi de cárcel! 🤬El mismo impresentable que le tiro papas en la cara a 🇸🇮Pogacar, también se las tiró a 🇩🇰Jonas Vingegaard un poco después. #TDF2024 pic.twitter.com/UL8ucNOTHO — NotiCiclismo 🇫🇷 #TDF2024 (@Noticiclismo1) July 13, 2024

A francia kerékpáros körverseny 14. szakaszát végül a szlovén nyerte, aki így összetettben már közel két perccel vezet a dán Vingegaard előtt. Vasárnap a Loudenvielle és a Plateau de Beille közötti 197,7 km és ismét hegyi befutó vár a mezőnyre. A 111. Tour de France jövő vasárnap zárul, története során először nem Párizsban vagy annak környékén, hanem a Monaco és Nizza közötti egyéni időfutammal.

14. szakasz, Pau-Saint-Lary-Soulan, 151,9 km, hegyi befutó:

1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 4:01:51 óra

2. Jonas Vingegaard (dán, Visma-Lease a Bike) 39 másodperc hátrány

3. Remco Evenepoel (belga, Soudal – Quick-Step) 1:10 perc h.

Az összetett élcsoportja:

1. Pogacar 56:42:39 óra

2. Vingegaard 1:57 perc h.

3. Evenepoel (belga, Soudal – Quick-Step) 2:22 p h.