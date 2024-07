Carapaz teljessé tette kollekcióját, Pogacar másodperceket adott Vingegaard-nak

Az olimpiai bajnok Richard Carapaz nyerte szerdán a 17. szakaszt a Tour de France országúti kerékpáros körversenyen, amelyen a sárga trikós Tadej Pogacar két másodperccel növelte előnyét összetettben a címvédő Jonas Vingegaard előtt.

A Saint-Paul-Trois-Chateaux és Superdévoluy közötti 177,8 kilométeres szakasz várt a mezőnyre emelkedős befutóval. Mivel a sprinterek számára várhatóan már nem lesz lehetőség az etapsikerért harcolni, közülük többen kiszálltak a versenyből, míg mások a nagy tempótól és a melegtől megviselten adták fel a viadalt, mivel az etap eleje folyamatosan emelkedett. A táv utolsó negyedében három kategorizált emelkedő nehezítette a bringások dolgát, így egy szökevénycsoport és az összetettért harcolók szakaszgyőzelmére is volt esély.

🚂 First stage win for @RichardCarapazM, first stage win for Ecuador! 🇪🇨 🚂 Première victoire pour @RichardCarapazM, première victoire pour l’Equateur ! 🇪🇨#TDF2024 pic.twitter.com/foLknSenLr — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2024

Mivel a nagy csapatok közül egyik sem akarta kontrollálni a szökéseket, így sokáig kaotikus volt az etap a magas iram miatt. Végül több részletben több mint ötven szökevény tekert el, az esélyesek csoportja pedig nyugodt tempóra váltott, az élmenők ezúttal nem akartak a szakaszért harcolni.

Az elsőségért így a szökevények küzdhettek, a hajrához közelítve a 2018-as Vuelta a Espana brit győztese, Simon Yates, illetve a 2019-es Giro d’Italián diadalmaskodó ecuadori Richard Carapaz tekert együtt. Egy meredek részen a dél-amerikai versenyző indult meg, aki hegymenetben és a rövid lejtmenetben egyaránt gyorsabb volt riválisánál, így azok után, hogy az első héten viselte a sárga trikót – ezzel már mindhárom Grand Touron állt az összetett élén -, sikerével az etapokat tekintve is teljessé tette háromhetes kollekcióját. Mivel mindhárom Grand Touron végzett már az összetettben is a dobogón, elit klubba került: ő a nyolcadik, aki képes volt erre, a szakaszsikerre és vezette is az összetettet valamennyi háromhetesen.

It’s his first Le Tour stage win for 🇪🇨 @RichardCarapazM. It’s a stage win for 🇺🇸@EFprocycling.

Relive the last KM now ⤵️ Victoire d’étape pour 🇪🇨 @RichardCarapazM. C’est une victoire d’étape pour 🇺🇸@EFprocycling.

Revivez le dernier KM maintenant ⤵️#TDF2024 pic.twitter.com/6jhknsaZOb — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2024

Az összetettért harcolók csoportjából a hosszabb emelkedőn a sárga trikós Pogacar támadott, a lejtmenetben viszont nem kockáztatott, riválisai utolérték. A csoportból a harmadik helyen álló belga Remco Evenepoel tempózott el és 12 másodpercet ledolgozott a lemaradásából a második Jonas Vingegaard-hoz képest, az utolsó néhány száz méteren pedig Pogacar is otthagyta dán riválisát, akinek két másodpercet adott.

Csütörtökön a Gap és Barcelonnette közötti 179,5 kilométer megtétele vár a mezőnyre. A 111. Tour de France vasárnap ér véget, története során először nem Párizsban vagy annak környékén, hanem a Monaco és Nizza közötti egyéni időfutammal.

Eredmény, 17. szakasz, Saint-Paul-Trois-Chateaux – Superdévoluy, 177,8 km, hegyi befutó:

1. Richard Carapaz (ecuadori, EF Education-EasyPost) 4:06:13 óra

2. Simon Yates (brit, Jayco AlUla) 37 másodperc hátrány

3. Enric Mas (spanyol, Movistar) 57 mp h.

…26. Remco Evenepoel (belga, Soudal – Quick-Step) 7:13 perc hátrány

27. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 7:23 p h.

28. Jonas Vingegaard (dán, Visma-Lease a Bike) 7:25 p h.

Az összetett élcsoportja:

1. Pogacar 70:21:27 óra

2. Vingegaard 3:11 perc h.

3. Evenepoel 5:09 p h.