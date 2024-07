Tóth és Gercsák is kihullott a küzdelemből az első meccsén

A mindkét szerdai magyar cselgáncs induló, azaz Tóth Krisztián és Gercsák Szabina is kikapott az első meccsén. Így mind a ketten kiestek.

A tokiói olimpia bronzérmesének Tóth Krisztiánnak mindössze egy meccsig tartott az olimpia.

A 90 kilogrammos versenyző a 32 között a román Alex Crettel találkozott, akit legyőzött eddigi egyetlen összecsapásukon, a tavalyi Európa-bajnokságon. A nemzetközi eredményeket tekintve az ellenfél egy Eb-bronznál tartott, míg a 30 éves magyar vb-ken kétszer, Eb-ken pedig már ötször állhatott dobogóra.

Második csatájukra a Mars-mező Arénában került sor, ahol Cret kezdett jobban, kétszer is földharcra kényszertette Tóthot, akit egy perc után meg is intettek. A magyar dzsúdós egy remek válldobást indított, de nem tudta továbbvinni az akciót, viszont Cret is megkapta a figyelmeztetést.

Az alapidő lejárta előtt megint Tóthot intették, majd jöhetett az aranypontig tartó ráadás.

A hosszabbításban a román cselgáncsozó volt aktívabb, ami szűk másfél perc elteltével újabb figyelmeztetést ért a magyar versenyző számára, és a harmadik intés már a leléptetését jelentette.

A 70 kilogrammos Gercsák Szabina szintén kikapott első mérkőzésén, így búcsúzott.

Az Atomerőmű SE 28 éves versenyzője első olimpiai mérkőzésére készült, és a 32 közott a kétszeres kontinensbajnok ausztrál Aoife Coughlan várt rá, akitől mindkét eddigi találkozójukon kikapott.

A harmadik összecsapáson az Eb-bronzérmes magyar nem találta a fogást riválisán, és két perc elteltével már két intésnél tartott.

Így jutottak el a hosszabbításig, amelyből 13 másodperc telt el, amikor Coughlan egy hátsó gánccsal földre vitte Gercsákot, és nyert. A magyar dzsúdós így helyezetlenül zárt.