Történelmi mélyponton Amorim irányítása alatt a United

A Manchester United ötödik hazai vereségét szenvedte el mindössze hét mérkőzést követően Amorim irányítása alatt, ez pedig új negatív klubrekord.

A Manchester United elszenvedte ötödik hazai Premier League-vereségét mindössze hét mérkőzés alatt. A Vörös Ördögök legutóbb 2-0-ra kaptak ki a Crystal Palace ellen Ruben Amorim vezetésével.

Ez a klub történetének legrosszabb kezdése, felülmúlva az előző menedzsereket.

David Moyes 14 mérkőzés alatt szenvedett el öt hazai vereséget, Erik ten Hag 28, Louis van Gaal 30, míg Ole Gunnar Solskjaer 31 meccsen. Még Sir Alex Fergusonnak is 88 mérkőzés kellett ehhez a számhoz.

Jose Mourinho és Ralf Rangnick csapatai pedig soha nem kaptak ki ötször hazai pályán a Premier League-ben.

