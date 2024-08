Törött lábbal jutott a magasugrás döntőjébe, ám kénytelen visszalépni

Micsoda küzdeni tudásról és győzni akarásról tett tanúbizonyságot.

A mindössze 19 éves Angelina Topić pénteken bejutott a női magasugrás döntőjébe a párizsi olimpián. Azonban még a bemelegítés során megsérült, de bekötött lábbal is sikerült jól ugrania. A szerb atléta háromszor is lelökte a lécet és harmadik nekifutásra ugrotta meg a 188 és 192 centimétert is. Végül holtversenyben a 12-ik helyen végzett és így kvalifikált a vasárnapi fináléba.

Topićék eleinte azt gondolták ,csak kificamodott a bokája, volt hogy le is ment a pályáról, kérdéses volt, egyáltalán képes lesz-e folytatni. Végül könnyek és fájdalmak közepette vette tudomásul, hogy bejutott a döntőbe. Azonban az öröm nem tartott sokáig, kiderült, hogy a sérülés komolyabb, mint gondolták. Eltörött a bokája, így végül kénytelen volt visszalépni a vasárnapi folytatástól, azonban így is megsüvegelendő, hogy ilyen állapotban ilyen teljesítményre volt képes.

Angelina Topić 🇷🇸 has withdrawn from the final of the women’s High Jump at the Paris 2024 Olympics!

The 19-year-old, despite a right ankle fracture in qualification, made the final with a 1.92m clearance.#Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/QeULH1lVgG

