„Törjétek el a lábát!” – Botrányos gólörömmel avatták fel az Everton új stadionját

Harrison Rimmer történelmet írt a Toffees új stadionjában, gólja utáni gesztusa pedig felrobbantotta a közösségi médiát.

A találkozóra elsősorban azért volt szükség, hogy a liverpooli együttes nemrég elkészülő, Bramley-Moore kikötőben található létesítményéről eldöntsék, megfelel-e a szükséges előírásoknak.

Nagyjából 10 ezer szurkoló és érdeklődő láthatta, ahogyan a Wigan megszerzi a vezetést a 11. percben. A gólt nem más, mint a Liverpool-szurkoló hírében álló Harrison Rimmer jegyezte.

A fiatal, több poszton bevethető középpályás gólöröme sem volt mindennapi. Rimmer a találata után a hazai drukkerek felé fordult és hat ujját mutatta feléjük, utalva ezzel a Vörösök hat BEK/BL-trófeájára.

The first-ever goal at Everton’s new stadium is scored by Harrison Rimmer, a Liverpool fan, who promptly reminds all present how many times the Reds have been European champions 😆 pic.twitter.com/jPkQmbMYko

A provokatív mozdulat azonnal felháborodást keltett az Everton-fanatikusok körében. Többen magukból kikelve reagáltak, a stadionban pár perccel később hallható volt egy feldúlt drukker kiabálása: „Törjétek el a lábát!”

Harrison Rimmer who scored for Wigan clearly supports the shite and celebrated by holding up 6 fingers.

Few minutes later, he touches the ball and some blue can be heard over commentary saying “break his fucking legs”

Hahahaha we’re home. pic.twitter.com/slepbUpYNV

